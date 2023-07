Wissen ist sexy - oder: Hirn schlägt Waschbrett!

Wer bin ich? Was bin ich? Keine leichten Fragen, ich kann ja unter mehr als 60 Geschlechtern wählen. Heterosexuell bin ich, da bin ich mir sicher. Bisexuell? Das hieße, mit gleicher Lust an zwei Ufern grasen. Nein, bin ich nicht. Vielleicht pansexuell? In dem Fall ist es völlig egal, ob der Andere Mandl, Weibl oder irgendwas anderes ist. Auch nicht. Metrosexuell? Das geht nur Männer an, die ein bissi feminin sind. Spornosexuell? Wieder nicht, damit sind Männer gemeint, die sportliche Ästhetik signalisieren. Aber sapiosexuell könnte ich sein!