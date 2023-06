„SPÖ unter Liesnig ist dauernd auf Crash-Kurs!“

Hintergrundgespräche zwischen TK und SPÖ

In dasselbe Horn stößt Klubobmann Patrick Jonke: „Liesnig sucht seit Monaten nach einem Grund, die Arbeitsgemeinschaft aufzulösen und ist jetzt hinterlistig auf die Causa Miklautz aufgesprungen. Die SPÖ mit Liesnig ist einfach nicht paktfähig.“ Zusätzlich berichtet der Klubobmann von angeblichen Hintergrundgesprächen in der vergangenen Woche mit Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Dumpelnik, in denen die SPÖ einen politischen Postenschacher im Magistrat vereinbaren wollte. Doch Scheider habe ihm das Mandat für diese Gespräche entzogen, weil das Team Kärnten so etwas nicht unterstützen wolle.