Sprengt Notfallparagraf Klagenfurter Koalition?

Die Entscheidung von Bürgermeister Christian Scheider, den Klagenfurter Magistratsdirektor Peter Jost (64) mit dem Notfallsparagraf 73 zwei Jahre weiter als Chef der 1800 Rathausmitarbeiter zu beschäftigen, weil Jost am 19. Dezember brieflich mitteilte, am nächsten Tag in Pension zu gehen, lässt die politischen Wogen überschwappen. Am Dienstag gaben SP (Philipp Liesnig), FP (Andreas Skorianz) und Neos (Janos Juvan) gemeinsam eine Pressekonferenz und verurteilten Scheider aufs Schärfste.