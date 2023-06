Angeschmiert! Sonnencreme-Mythen zum Vergessen

Für die Sonnencreme-Industrie läuft es - verzeihen Sie das Wortspiel - wie geschmiert. Nach Einbrüchen in den Corona-Jahren zog das Geschäft wieder gewaltig an, heuer rechnet man erstmals mit über zehn Milliarden Euro an Einnahmen. Über 3000 Cremes und Lotionen sind inzwischen weltweit im Angebot, vergangenes Jahr wurden allein in Österreich mit Sonnenschutz-Produkten 45,86 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das ist prinzipiell gut so, weil es bedeutet, dass die Menschen auf ihre Haut achten. Aber sie sollten es auch richtig machen.