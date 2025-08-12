Diese Liebe überwindet einfach jedes Hindernis

Achleitner legt sich jetzt mit Hattmannsdorfer an
Benedikt ist blind und hat epileptische Anfälle, Erika kämpft mit spastischer Lähmung. Und doch überwinden die beiden gemeinsam jedes Hindernis – eine App hat’s möglich gemacht.
„Ich hab die Initiative ergriffen und Benedikt angeschrieben. Er hat so eine ganz besondere Ausstrahlung. Ich habe mich von Anfang an total wohl bei ihm gefühlt. Benedikt ist mein Seelenverwandter.“ Erika Wiesners Augen leuchten, wenn sie über ihren neuen Freund spricht. Jenen Mann, den sie vor einem Jahr zum ersten Mal auf der Plattform „Liebe mit Handicap“ gesehen hat.
