Macht uns die Klimaanlage tatsächlich krank?

Wer krank aus dem Urlaub zurückkehrt, hat dafür meist schnell eine Schuldige gefunden: die Klimaanlage. Sie begleitet uns allerdings nicht nur auf Reisen in Flugzeug, Taxi oder Hotel, sondern stellt inzwischen auch in vielen Büros die einzige Möglichkeit der Frischluftzufuhr dar. Gerade jetzt, wo sie angesichts der derzeitigen Temperaturen auf Hochtouren läuft, stellen sich daher viele die Frage: Macht die Klimaanlage wirklich krank?
Wer sich dieser Tage in ein auf 40 Grad Celsius oder mehr erhitztes Auto, die dampfende U-Bahn oder das Büro mit den großen Glasfronten setzt, wird wahrscheinlich froh sein, eine Klimaanlage zu haben. Sie sorgt für angenehme Temperaturen und reguliert die Luftfeuchtigkeit, sodass Innenräume selbst an extrem heißen Sommertagen erträglich bleiben. Dennoch gibt es Menschen, die Klimaanlagen meiden – aus Angst, dass sie dadurch krank werden könnten. Eine Angst, die nicht völlig unbegründet ist.
