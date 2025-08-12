Macht uns die Klimaanlage tatsächlich krank?

Wer krank aus dem Urlaub zurückkehrt, hat dafür meist schnell eine Schuldige gefunden: die Klimaanlage. Sie begleitet uns allerdings nicht nur auf Reisen in Flugzeug, Taxi oder Hotel, sondern stellt inzwischen auch in vielen Büros die einzige Möglichkeit der Frischluftzufuhr dar. Gerade jetzt, wo sie angesichts der derzeitigen Temperaturen auf Hochtouren läuft, stellen sich daher viele die Frage: Macht die Klimaanlage wirklich krank?