Studie: Wer sich sozial engagiert, ist zufriedener

Wer sich sozial engagiert, sieht mehrheitlich auch einen mentalen Nutzen im Job. Die Befragten geben an, neue Freundschaften geknüpft, neue Fähigkeiten entwickelt zu haben und sich durch ihr Ehrenamt emotional ausgeglichener zu fühlen. Acht von zehn bewerten die Möglichkeit, sich (auch) in ihrer Arbeitszeit freiwillig zu betätigen, positiv. Freistellungen sind zum Beispiel im Katastrophenfall möglich.