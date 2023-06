Polizei fährt bald elektrisch - sogar Porsche!

Der Beginn des Praxistests ist für das vierte Quartal geplant, der Abschluss Ende 2025. 2026 folgen Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse, so der avisierte Zeitrahmen. 20 Dienststellen in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und der Bundeshauptstadt nehmen an dem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt teil.