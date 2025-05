Gewinn bei Volkswagen fällt fast vollständig weg

Es sind vor allem Rückstellungen (in Höhe von 600 Mio. Euro) wegen strengerer CO2-Ziele in Europa, Abschreibungen auf Exportfahrzeuge in die USA und Folgekosten des Dieselskandals, die richtig ins Geld gehen. Das operative Ergebnis brach nach Unternehmensangaben um 84,9 Prozent auf 112 Mio. Euro ein. Die Rendite lag damit nur noch bei 0,5 Prozent, nach 3,9 Prozent vor Jahresfrist.