500 Millionen Euro-Paket für US-Forscher fixiert

„Perspektiven-Paket“ war nur der Anfang

In Österreich wurde folglich gleich ein eigenes „Perspektiven-Paket“ geschnürt, um US-Forscher aufzunehmen. Um europaweit tätig zu werden, verfassten die 13 Forschungsminister der EU-Länder zudem einen Brief an die EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva. „Sofortiges Handeln“ wurde in dem Schreiben, das auch die heimische Ministerin Eva-Maria Holzleitner signierte, gefordert. Nach Wochen ohne Fortschritt erklärte Frankreichs Präsident die Causa zur Chefsache und lud auch Ministerin Holzleitner nach Paris.