Polizei braust bald mit E-Scootern durchs Land

Das Innenministerium hat nun erlaubt, dass Polizisten mit E-Scootern fahren dürfen. Dies solle jedoch nur bei zivilen Dienstaufgaben möglich sein. „Man darf sich also keine polizei-gebrandeten Scooter mit uniformierten Kolleg/innen im Straßenbild vorstellen“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Innenministeriums zu einem Bericht des „Kurier“ (Freitagsausgabe). Die Landespolizeidirektionen hatten die E-Roller in einem Testbetrieb genutzt, nun würden die Erfahrungsberichte gesammelt und ausgewertet.