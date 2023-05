„Aktuelle Stunde“ der FPÖ - aber Kickl pfiff drauf

Belakowitsch attackierte Kanzler Nehammer

Auf Seiten der FPÖ meldete sich in der „Aktuellen Stunde“ Dagmar Belakowitsch zu Wort. Sie attackierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), dem sie in der Causa Teuerung Untätigkeit vorwarf. Der Bundeskanzler sei nicht willens, das Thema Teuerung „zur Chefsache zu erklären“, meinte Belakowitsch. Die Ursachen für die „enorme Inflation“ sieht sie etwa bei den Corona-Lockdowns, in denen die „Wirtschaftsleistung kaputtgemacht“ worden sei.