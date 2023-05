Das hält Ex-FPÖ-Vizekanzlerin von Kickl und Kurz

Skeptisch gegenüber Schwarz-Blau in Salzburg

Kritisch beäugt sie hingegen die in Salzburg derzeit in Verhandlung befindliche ÖVP-FPÖ-Koalition. Ihr sage nur die „eine Hälfte“ zu, so Riess-Hahn: „Die Programmatik der FPÖ ist jedenfalls nicht die meine und in eine Dimension abgedriftet, die ich nicht für gesund halte.“