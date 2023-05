„Fahne im Wind“: ÖVP-General stichelt gegen Kickl

„Plötzlich erzürnt über politisches Vorbild“

„Regelmäßig sind Kickl und seine blauen Parteifreunde ausgerückt, um ungarische Verhältnisse in Österreich zu fordern. Jetzt, da Ungarn entgegen der bisherigen Linie Tausende Schlepper freilässt, ist die FPÖ angeblich plötzlich ganz erzürnt über ihr großes politisches Vorbild in Budapest. Diese Linie ist vollkommen unglaubwürdig und zeugt ausschließlich vom politischen Opportunismus, den Kickl an den Tag legt“, kritisierte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Dienstag.