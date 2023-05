Schlepper-Freilassungen: Kickl geht auf Orban los

Kickl will an Polizeikooperation mit Ungarn festhalten

„Eine politisch-diplomatische Ablehnung der Schlepperfreilassung durch Österreich ist logisch, weil diese Maßnahme kontraproduktiv für die Schutzinteressen Österreichs ist“, so der FPÖ-Chef am Montag per Aussendung. Die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) infrage gestellte Polizeikooperation mit Ungarn solle jedoch aufrechterhalten werden.