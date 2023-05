Bauernhofsterben: „Arbeit hat massiv zugenommen“

Auflagen schrecken ab

Die Auflagen, die an Landwirtschaftsbetriebe, vor allem in der Fleischindustrie, gestellt werden, sind zweifellos wichtig für das Tierwohl und sollen auch für entsprechende Qualität sorgen. Trotzdem kritisieren einige aus der Community, dass viel Zeit und Aufwand in Bürokratisches fließt; auchSandorführt das in seinem längeren Kommentar mit an.