„Ich sorge für Enkel, wie Marija es gewollt hätte“

Sie sind einfach überall in dieser gemütlichen Wohnung in Wien-Brigittenau; sie stehen auf Kästen, in Vitrinen, sie hängen an den Wänden – unzählige Fotos von Marija Markovic. „Meine Tochter“, sagt die Mutter der Verstorbenen, und dicke Tränen laufen aus ihren Augen, „soll immer irgendwie bei uns sein“