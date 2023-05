Kleine Ausreißer: Das können Sie im Ernstfall tun

Oh, Panik, das Kind ist weg! Ein Horror-Moment für die Verantwortlichen. Dennoch: „Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren“, weiß Psychotherapeutin Barbara Haid, Präsidentin Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP). So tut man sich beim Reagieren leichter. Und da gibt es so einiges, was man neben Durchdrehen und einer Abgängigkeitsmeldung bei der Polizei noch tun kann.