Hymnen-Schelte

Nun hat also die IG Autoren in einem offenen Brief die Abschaffung beziehungsweise Neufassung diverser Landeshymnen verlangt. Deren Autoren seien teilweise Nationalsozialisten gewesen, die Inhalte der inkriminierten Lieder seien „kitschig-pathetischer Schollenschwulst“ — was auch immer man darunter verstehen soll — und speziell der Autor der niederösterreichischen Landeshymne Franz Karl Ginzkey sei gar für den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland eingetreten.