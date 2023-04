Kärntner Reaktionen zum Ergebnis der Salzburg-Wahl

Bedauern in der SPÖ Kärnten

Für die Kärntner Roten entspreche das Ergebnis der Salzburg-Wahl dem aktuellen Trend, der die Unzufriedenheit und die aktuellen Poly-Krisen hauptsächlich auf die in Verantwortung stehenden Landeshauptleute projiziert. „David Egger und das Team der SPÖ-Salzburg haben trotz denkbar ungünstigster Ausgangsbedingungen eine äußerst engagierte Wahlbewegung geführt. Das Ergebnis trägt diesen Bemühungen leider nicht in dem Maß Rechnung, wie wir das den Salzburger Freundinnen und Freunden gewünscht und sie sich verdient hätten“, so die SPÖ-Kärnten. Jetzt gehe es darum, in allfälligen Koalitionsgesprächen die sozialdemokratischen Inhalte für die Salzburger Bevölkerung entsprechend konsequent zu vertreten.