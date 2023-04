KPÖ: So viel müssen die Mandatare jetzt spenden

In einem „Vertrag mit den Salzburgern“ haben sich Kay-Michael Dankl und seine Mitstreiter von KPÖ Plus dazu verpflichtet: Sollten sie in den Landtag einziehen, wollen sie einen ansehnlichen Teil ihres Polit-Einkommens an Menschen in Notlagen spenden. Vier frisch gewählte Abgeordnete müssen ihr Versprechen jetzt einlösen.