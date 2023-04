Auch Salzburg-Wahl war Abrechnung mit Großparteien

Haslauer flexibler als Mikl-Leitner

Allerdings ist die Lage in Salzburg anders als in Niederösterreich. Haslauer ist in seiner Koalitionspartner-Wahl flexibler als Johanna Mikl-Leitner. In Niederösterreich waren durch das Proporzsystem drei FPÖ-Landesräte fix in der Regierung. Haslauer kann mit SPÖ und Grünen koalieren und so die Blauen trotz Wahlerfolg leicht ausbremsen. Allerdings wäre das eine Koalition der Verlierer.