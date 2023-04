Salzburg-Beben: Die Hochburgen sind gefallen

Was mit freiem Auge nicht zu erkennen ist, sind indes die gefallenen Hochburgen. Die untermauern aber den Absturz der ÖVP am anschaulichsten. Vor fünf Jahren hatte es von Berndorf im Norden bis Wald im Westen noch 26 Gemeinden gegeben, in denen die Schwarzen 50 Prozent oder mehr Stimmen errungen hatten. Diesmal gibt es mit Hüttschlag (54,4 Prozent) und Saalbach (51,5) nur noch zwei. Skurril: Saalbach ist neben Viehhofen, St. Martin/Lofer und Goldegg einer von vier Orten, in dem Schwarz sogar zulegte. Zugelegt hat mit SPÖ streng genommen noch ein weiterer Wahl-Verlierer. 2018 lag man in vier Gemeinden an der Spitze. Nun sind es sechs.