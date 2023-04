„Wie‘s kommt, so kommt‘s“ ++ Plakat-Vandalismus

Der Salzburger Weg für die kommenden fünf Jahre entscheidet sich heute: Für kurz nach 17 Uhr wird die erste Hochrechnung der Landtagswahl erwartet. Wie viel verliert die ÖVP? Wie groß wird das Plus bei der FPÖ? Droht der SPÖ der Absturz? Wie wirkt sich die Regierungsarbeit von Grünen und NEOS aus? Und schafft die KPÖ Plus den Einzug in den Landtag? Der krone.at-Liveticker begleitet Sie durch den Wahltag.