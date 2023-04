Arzt erfüllte Fußballfan Traum vom FC Liverpool

Er liebte seinen Beruf: Jahrzehnte lang stand Walter Krupan am Verkaufstisch seiner Trafik in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf. Doch eine schwere Arthritis krempelte das Leben des Marcheggers um: Nach einer Knieprothesen- und Handgelenks-OPs kam er erst nach vielen mühsamen Jahren wieder halbwegs auf die Beine. Dass er sich mit seinen Beschwerden dem jungen Chirurgen und Facharzt Dr. Roman Kölblinger schon damals anvertraute, hat Krupan nie bereut: „Ich wusste instiktiv, dass er fachlich, aber auch menschlich eine gute Wahl war.“ Was sich kürzlich einmal mehr bewiesen hat.