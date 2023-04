EU-Abgeordnete wollen globalen Gipfel zu KI

Angesichts der rasanten Entwicklung mächtiger Künstlicher Intelligenz (KI) brauche es erhebliche politische Aufmerksamkeit. Der Forderung nach einem sechsmonatigem Moratorium beim Training sehr fortschrittlicher KI-Systeme schlossen sich die Europaabgeordneten allerdings nicht an. Diese war jüngst von zahlreichen Forschern und Unternehmern wie Elon Musk in einem offenen Brief vorgebracht worden. Zu diesem heißt es in dem Schreiben der Abgeordneten, man teile einige der geäußerten Bedenken, stimme aber einigen alarmistischen Statements nicht zu.