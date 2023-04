Messer-Mord: „Ich wollte nicht, dass er stirbt“

Mit einem teilweisen Geständnis wartete der mutmaßliche Mörder Mehmet Y. (34) am Dienstag vor dem Salzburger Landesgericht auf. Der arbeitslose Hilfsarbeiter gab zu, einen seiner Freunde am 6. April des Vorjahres in dessen Wohnung in der Stadt Salzburg mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Bisher hatte der Österreicher mit türkischen Wurzeln zur Tat geschwiegen. Für seinen Werdegang - der Mann hat 15 Eintragungen im Strafregister - machten der Angeklagte und sein Verteidiger die Drogensucht und einen äußerst schwierigen familiären Hintergrund verantwortlich.