Schicksalstag in Salzburg für mutmaßlichen Mörder

Wenn am Dienstag im großen Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichts ein Urteil gesprochen wird, geht es für einen 34-jährigen Österreicher mit türkischen Wurzeln um alles. Der Mann wurde am 6. April 2022 wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Zuvor fanden Polizisten einen langjährigen Freund (33) des Mannes tot in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Parsch. Die „Krone“ berichtet aus dem Salzburger Landesgericht.