Mordverdächtiger war als Drogen-Informant aktiv

Drei Stichverletzungen stellten Gerichtsmediziner im Bereich Brust und Bauch des Opfers fest, eine weitere an der Schläfe und eine am Rücken. Unklar ist, welche letztlich tödlich war. Die Tatwaffe ist beim Tatort - im Stiegenhaus eines Mehrparteienwohnhaus in Salzburg-Parsch - sichergestellt worden. Was es für ein Messer war, wollte die Polizei nicht sagen. Nur: „Die Ermittlungen laufen.“