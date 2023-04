Opfer bezahlte mutmaßlichem Mörder sogar das Taxi

Wegen Mordes an einem langjährigen Freund (33) steht am Dienstag ein 34-jähriger Türke vor Gericht. Laut Anklage erstach der arbeitslose Hilfsarbeiter den Mann am 6. April nach einer durchzechten Nacht in dessen Wohnung in Salzburg-Parsch. Dem 15-fach Vorbestraften droht lebenslange Haft.