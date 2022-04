Mordalarm in Salzburg: Toter lag im Stiegenhaus

In einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Parsch wurde am Mittwoch ein Mann mit fünf Messerstichen tot aufgefunden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Salzburger an Stichverletzungen gestorben ist, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ein 33-Jähriger ist wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts festgenommen worden.