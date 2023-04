Österreich: Türkei-Wahlkampf tobt im Verborgenen

Noch einmal Erdogan oder doch Kilicdarouglu? Am 14. Mai wählt die Türkei einen neuen Staatspräsidenten. Bereits ab 27. April wird’s in Österreich so richtig spannend. Ab dann können die 120.000 Türken hierzulande ihre Stimme abgeben. Wie die Schicksalswahl am Bosporus innertürkische Probleme nach Österreich exportiert und wie der Wahlkampf komplett im Verborgenen tobt, erklärt die „Krone“.