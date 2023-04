Glückliche Kühe, saure Milch

Im Jahre 1994, als Österreich der EU beitrat, gab es im Lande noch mehr als 80.000 Milchbauern. Heute sind es kaum noch 23.000, also noch ein Viertel. Die heimische Milchwirtschaft exportiert einen guten Teil ihrer Qualitätsprodukte im Wert von jährlich 1,7 Milliarden Euro ins Ausland, davon mehr als die Hälfte nach Deutschland. Und genau dieser Export könnte nunmehr gefährdet sein, da der deutsche Handel nur noch Milchprodukte von glücklichen, nämlich nicht angeketteten Kühen verkaufen will. Und damit würde es hierzulande - so fürchtet der Präsident der österreichischen Milchvermarkter, der Kärntner Helmut Petschar - wohl zu einem weiteren Bauernsterben kommen.