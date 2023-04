Mutter verzweifelt: „Kinder sollen glücklich sein“

Vergangene Woche, an einem Nachmittag, in einem Kaffeehaus in Wien. Eine Frau sitzt mit zwei ihrer Töchter - sechs und neun Jahre alt - an einem Tisch; die Kinder trinken Orangensaft, die Mutter Tee. „Meine Älteste besucht schon die erste Klasse Gymnasium, sie ist noch im Unterricht“, erzählt sie.