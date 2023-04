EU-Regeln für Kryptogeld gehen nicht weit genug

Die geplanten Vorschriften in der Europäischen Union für Unternehmen der Krypto-Branche sind aus Sicht von EZB-Bankenaufseherin Elizabeth McCaul nicht weitreichend genug. Lücken in der neuen EU-Verordnung MiCA (Markets in Crypto-Assets) müssten behoben werden, forderte McCaul in einem am Mittwoch auf der Webseite der EZB-Bankenaufsicht veröffentlichten Blog-Beitrag.