Wie der FTX-Kollaps die ganze Krypto-Welt beutelt

Mit der Kryptobank Silvergate ist ein weiteres Unternehmen in den Strudel der FTX-Affäre geraten. Der Kollaps der Handelsplattform FTX bringt eine ganze Reihe von Kryptofirmen, die geschäftlich eng miteinander verwoben sind, massiv in die Bredouille. Einige von ihnen schlitterten in den vergangenen Monaten in die Insolvenz. Eine Rückschau.