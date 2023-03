Wie Drohnenschwärme künftig Menschen aufspüren

Weltweit etablieren sich vermehrt Drohnengruppen in den Blaulichtorganisationen. Die Fluggeräte unterstützen Polizei, Feuerwehr oder Bergrettung bei der Bergung von Menschen. Ein neues Projekt der Johannes Kepler Universität Linz mit deutschen Kooperationspartnern soll nun Drohnenschwärme für Such- und Rettungseinsätze fit machen, wenn sich Menschen in einem Wald oder einem von oben nicht einsehbarem Gelände verirrt haben.