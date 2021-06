KI-Drohne aus Linz findet Vermisste selbst im Wald

„Damit können alle Berechnungen in Echtzeit auf der Drohne durchgeführt werden. Sie ist dadurch in der Lage, vollautonom zu fliegen, und selbstständig über ihren Flugweg zu entscheiden“, erklärte Bimber. Die Drohne legt in einem vorgegebenen Suchgebiet ihren Weg während des Fluges dynamisch fest und ändert ihn ständig, je nachdem, was sie „sieht“. „Mit diesem Optimierungsverfahren findet sie die vermisste Person mit höchster Wahrscheinlichkeit in kürzester Zeit selbstständig“, so der Forscher.