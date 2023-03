Wandernder Bäcker seit zehn Jahren auf der Walz

Eine schwarze Gestalt am Straßenrand. Ausgestattet mit Hut, Stock und Koffer. Ein Anblick, der in Gmünd in Kärnten etwas befremdlich wirkt. Ist es ein Rauchfangkehrer? Nein, er stellt sich als wandernder Handwerker vor und bittet um eine Mitfahrgelegenheit, will Richtung Salzburg. In dieselbe Richtung musste am Samstagabend auch die „Krone“, die ihn ein paar Kilometer mitnahm und ihm gleich ein paar Fragen stellte.