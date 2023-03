Eine Lehre schafft man auch als Erwachsener noch!

Koryphäen ist ein Verein zur Führung von Arbeits- und Qualifizierungsstätten für gesellschaftlich Benachteiligte. In Kooperation mit dem AMS Burgenland betreibt der Verein den sozial-ökonomischen Betrieb Koryphäen Neusiedl am See. Voraussetzung für eine außerordentliche Lehre bei den Koryphäen sind die Vormerkung beim AMS Neusiedl am See, eine abgebrochene Lehre in einem der Lehrberufe oder mindestens eineinhalb Jahre Praxis in dieser Berufssparte.