So sehr leiden Mensch und Umwelt nach Schilfbrand

Mehr als 200 Hektar Schilf haben sich beim Brand am Neusiedler See in Rauch und Asche aufgelöst. Neben der artenreichen Tierwelt, die teilweise ihre Heimat verloren hat, ist auch der Mensch langfristig von Wald- und Flurbränden betroffen. Denn unglaubliche Mengen an CO2 werden durch diese Brände freigesetzt, belasten die Umwelt.