Sag mir, wo ist die Rezession geblieben?

Im Smalltalk sind sich alle einig: Ja, ja, es sind wahnsinnig schwierige Zeiten, so eine Krise, nein, das haben wir noch nicht erlebt, erst Corona, dann der Ukraine-Krieg, wie soll das weitergehen? Bei diesem Putin weiß man ja wirklich nicht, was er tatsächlich will, die Sanktionen spürt er schon, aber ist das genug? Die Preise schießen in die Höhe, wie soll die Bevölkerung diese Rezession durchstehen?