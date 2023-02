Vipps will sich Zugang zu Apple Pay erstreiten

NFC steht für Near Field Communication und ermöglicht den kontaktlosen Datenaustausch auf kurze Distanz. Diese Technologie wird unter anderem bei Bankkarten genutzt, die dazu nur kurz in die Nähe eines Bezahlterminals gehalten werden müssen. Auch viele Smartphones haben entsprechende Chips eingebaut und können via Apple Pay oder Google Pay zum Bezahlen genutzt werden. Vipps hat sich auf Handy-Zahlungen spezialisiert. Hinter der Firma steht ein Konsortium aus Banken.