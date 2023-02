Der fleißige Herr Nehammer

Bundeskanzler Karl Nehammer hatte in Brüssel gute Arbeit geleistet. Gemeinsam mit Gleichgesinnten setzte er eine Gipfelerklärung in der typischen EU-Zweideutigkeit durch: Geld für Grenzsicherungen, aber ohne das Wort „Zaun“. Es kommt aber auch nicht, so der Kanzler, das Wort „Kein-Zaun“ vor.