Wie Franz Schnabl seine SPÖ-Genossen zittern lässt

Die wichtigste Personalentscheidung fiel in der SPÖ Niederösterreich bereits am Tag nach der Wahl. Franz Schnabl wurde durch Sven Hergovich ersetzt. Bevor Letzterer am Dienstagabend nun aber sein neues Team präsentieren kann, muss er Schnabl noch zu einem weiteren Rücktritt bewegen - und daran hakt es aktuell.