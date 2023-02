Schweizer entwickeln neue Verschlüsselungsmethode

Die Verschlüsselungsmethode entdeckten die Wissenschaftler der EPFL per Zufall. Sie hatten neue Silber-Nanostrukturen entwickelt - dass diese eine sogenannte chirale Reaktion zeigten, also das Licht je nach Ausrichtung unterschiedlich reflektierte, überraschte sie. „In der Physik und Chemie ist Chiralität ein gut untersuchter Funktionsaspekt von Molekülen wie Proteinen. Wir erwarteten aber nicht, dass symmetrische Silber-Nanostrukturen chirale Reaktionen zeigen“, sagte Studienleiter OIivier Martin in der Mitteilung der EPFL.