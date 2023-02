Extra-Euro für warmen Toast: Überraschende Wende

Der Extra-Euro im Linzer Lokal Cubus für einen Schinken-Käse-Toast, den man getoastet – also warm – will, machte österreichweit Schlagzeilen (wir berichteten). Die Lokalbetreiber hatten die „Zusatzgebühr“ damit gerechtfertigt, dass der Toast ein Sandwich sei, man qualitativ hochwertigen Schinken verwende und das Aufwärmen ein Mehraufwand in der Küche sei.