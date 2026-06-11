Fast 900 Junior-Athleten kämpften um jeden Meter

Selbst Pokal mitgebracht

„Wir haben uns sehr gut bei uns im Garten vorbereitet. Wir haben auch selbst einen Pokal mit dabei, falls sich der Sieg nicht ausgehen sollte. Aber ganz klar: Die Freude am Dabeisein ist das Wichtigste“, lacht Pädagogin Alessa Daroß vom Vereinskindergarten Offenhausen, die schon öfter junge Olympioniken nach Traun begleitet hat. Die Motivation dürfte auch die Sonne angesteckt haben: Sie lachte immer wieder auf die Nachwuchssportler herab. Wegen des großen Andrangs tritt der Rest der Teilnehmer erst heute an. Schon am Donnerstag stand aber fest: Hier gibt es keine Verlierer, nur Gewinner.