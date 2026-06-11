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Kindergarten-Olympiade

Fast 900 Junior-Athleten kämpften um jeden Meter

Oberösterreich
11.06.2026 19:00
Trotz Hut sicher keine lahme Schnecke!
Trotz Hut sicher keine lahme Schnecke!(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Die Fußball-Weltmeisterschaft war nur ein Randthema! In Traun stahlen etwa 900 Nachwuchs-Athleten aus ganz Oberösterreich den Kicker-Stars jedenfalls die Show. Die Mädchen und Buben kämpften bei der Kindergarten-Olympiade um jeden Meter und jeden Ball. Am Ende gab´s nur Sieger!

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Am Donnerstagabend ertönte der Anpfiff zur Fußball-WM. Doch es gibt ein Sport-Event, das bei den Teilnehmern mindestens genau so viel Begeisterung auslöst: die Oberösterreichische Kindergartenolympiade, die am 11. Juni nun zum 16. Mal stattfand. 891 Kinder aus 42 Kindergärten aus dem ganzen Bundesland nahmen teils lange Anreisen auf sich, um sich im Sportzentrum Traun miteinander zu messen.

Ein Dutzend Wettbewerbe
In rund einem Dutzend verschiedener Wettbewerbe ritterten die Nachwuchssportler um Medaillen – vom Sprint über 40 Meter, Weitsprung und Ballwurf bis hin zum Koordinationsparcours, einem 50-Meter-Pendel-Staffellauf und Kleinfeldfußball.

Beim Staffellauf gaben die Kids alles
Beim Staffellauf gaben die Kids alles(Bild: Markus Wenzel)
Die Kronstorfer machten einen besonders schillernden Einzug
Die Kronstorfer machten einen besonders schillernden Einzug(Bild: Markus Wenzel)
Spielt das ÖFB-Team nur halb so gut, ist der WM-Titel fix
Spielt das ÖFB-Team nur halb so gut, ist der WM-Titel fix(Bild: Markus Wenzel)
Alessa Daroß bereitete ihre Schützlinge perfekt vor
Alessa Daroß bereitete ihre Schützlinge perfekt vor(Bild: Markus Wenzel)
Ex-Olympia-Läufer Günther Weidlinger, Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer, Johannes Weindl ...
Ex-Olympia-Läufer Günther Weidlinger, Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer, Johannes Weindl (Bildungsdirektion) und Anna-Sophie Jetschgo (Spar) eröffneten die Olympiade(Bild: Markus Wenzel)

Aber auch in exotischeren Disziplinen erbrachten die Junior-Athleten sportliche Höchstleistungen: So ging es etwa beim Rollerfahren, Sandsack-Zielwurf oder dem Hüpfballrennen richtig heiß her.

Selbst Pokal mitgebracht
„Wir haben uns sehr gut bei uns im Garten vorbereitet. Wir haben auch selbst einen Pokal mit dabei, falls sich der Sieg nicht ausgehen sollte. Aber ganz klar: Die Freude am Dabeisein ist das Wichtigste“, lacht Pädagogin Alessa Daroß vom Vereinskindergarten Offenhausen, die schon öfter junge Olympioniken nach Traun begleitet hat. Die Motivation dürfte auch die Sonne angesteckt haben: Sie lachte immer wieder auf die Nachwuchssportler herab. Wegen des großen Andrangs tritt der Rest der Teilnehmer erst heute an. Schon am Donnerstag stand aber fest: Hier gibt es keine Verlierer, nur Gewinner.

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