„Wollen bei Vergabe von EU-Geld weiter mitreden“

Schulterschluss für Mitsprache

Geht es nach Stelzer, soll es aber nicht so weit kommen: „Uns ist es wichtig, dass wir so wie bisher in den Bundesländern die Mittel nicht nur einzahlen, sondern auch mitreden, wie und wo sie eingesetzt werden“, so der Landeshauptmann. In diesem Bestreben stärken den Oberösterreichern nicht nur Raffaele Fitto, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission und für diese Themen zuständiger EU-Kommissar, den Rücken: Auch Parteikollege Europaratsabgeordneter Magnus Brunner, andere österreichische und deutsche Bundesländer sowie belgische Länder, Italien und Teile Polens und Spaniens stoßen in dasselbe Horn. Die Mitbestimmung sei besonders wichtig: „Da sehen die Menschen ganz deutlich, was die EU bewirken kann – dass nicht nur gezahlt wird, sondern Geld in die Regionen zurückfließt“, so Stelzer.