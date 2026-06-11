Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall auf der A1

Lkw rammte bei Spurwechsel Auto von junger Frau

Oberösterreich
11.06.2026 14:02
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Filmreife Szenen spielten sich am Donnerstag früh auf der A1 bei Ansfelden ab: Ein Lkw-Lenker rammte beim Spurwechsel den Wagen einer jungen Frau. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam am dritten Fahrstreifen als Wrack zum Stillstand.

0 Kommentare

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 8.50 Uhr früh auf der  A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien Höhe Ansfelden am Donnerstag. Ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Perg touchierte mit seinem Kraftwagenzug beim Spurenwechsel den Pkw einer 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Linz-Land. Daraufhin geriet der Wagen der 24-Jährigen ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam am dritten Fahrstreifen schwer beschädigt zum Stillstand.

Zwei Fahrstreifen waren zur Gänze gesperrt
Die 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen zur Gänze gesperrt werden. Es bildete sich erheblicher Rückstau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.06.2026 14:02
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
95.659 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.167 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Niederösterreich
Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst
73.276 mal gelesen
Seit Monaten dürfte der Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. 
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1739 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1204 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Wirtschaft
Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen
1187 mal kommentiert
Wer zu schnell fährt, soll mehr blechen.
Mehr Oberösterreich
Unfall auf der A1
Lkw rammte bei Spurwechsel Auto von junger Frau
LH Stelzer in Brüssel
„Wollen bei Vergabe von EU-Geld weiter mitreden“
Krone Plus Logo
Der beste Koch
So wurde ein Traunviertler Österreichs Nummer eins
Illegaler Staatsbürger
Pass-Affäre: Haimbuchner verteidigt Behördenchef
„Stimmung kämpferisch“
1400 Beschäftigte streiken bei Chemiefirma Lenzing
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf