Lkw rammte bei Spurwechsel Auto von junger Frau

Filmreife Szenen spielten sich am Donnerstag früh auf der A1 bei Ansfelden ab: Ein Lkw-Lenker rammte beim Spurwechsel den Wagen einer jungen Frau. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam am dritten Fahrstreifen als Wrack zum Stillstand.
Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 8.50 Uhr früh auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien Höhe Ansfelden am Donnerstag. Ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Perg touchierte mit seinem Kraftwagenzug beim Spurenwechsel den Pkw einer 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Linz-Land. Daraufhin geriet der Wagen der 24-Jährigen ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, prallte gegen die Betonmittelleitwand und kam am dritten Fahrstreifen schwer beschädigt zum Stillstand.
Zwei Fahrstreifen waren zur Gänze gesperrt
Die 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen zur Gänze gesperrt werden. Es bildete sich erheblicher Rückstau.
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